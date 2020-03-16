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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,03 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,65 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032302 -5,03
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,212560 -4,25
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071800 -3,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063429 -3,49
TEB Portföy Altın Fonu 0,077118 -2,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045731 -2,46
Deniz Port. Altın Fonu 0,039469 -2,46
HSBC Portföy Altın Fonu 2,738278 -2,43
Ak Portföy Altın Fonu 0,072802 -2,42
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026928 -2,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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