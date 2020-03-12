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Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061548 -4,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068043 -3,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,411209 -3,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -3,63
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041724 -3,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024729 -3,34
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071275 -2,57
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,024118 -2,04
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018626 -2,00
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,625815 -1,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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