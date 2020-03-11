En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
11.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,97 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,070639
|-6,47
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034083
|-5,97
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,658549
|-5,22
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052150
|-4,61
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,251120
|-4,36
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,915579
|-3,89
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,834743
|-3,79
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,246968
|-3,66
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,539945
|-3,53
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,701200
|-3,46
Kaynak: AA