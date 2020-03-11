En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,97 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070639 -6,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034083 -5,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,658549 -5,22 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052150 -4,61 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251120 -4,36 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,915579 -3,89 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,834743 -3,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,246968 -3,66 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,539945 -3,53 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701200 -3,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA