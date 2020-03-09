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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,00 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,90 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,36 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,00 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,90 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011598 -8,36
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,237572 -3,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,507650 -2,90
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,994716 -2,81
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031206 -2,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023262 -2,67
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041687 -2,66
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061423 -2,63
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115915 -2,62
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037437 -2,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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