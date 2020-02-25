En fazla kaybettiren yatırım fonları

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,21 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,306823 -4,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046667 -3,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,776497 -3,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028106 -3,10 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081722 -2,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072769 -2,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083753 -2,89 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045023 -2,85 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014219 -2,79 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055863 -2,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA