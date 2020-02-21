Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,92 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,03 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,92 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 4,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -5,03
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -4,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -4,64
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -4,35
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -4,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -4,14
Ak Portföy BIST End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111029 -4,08
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057028 -3,99
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033100 -3,91
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123022 -3,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler