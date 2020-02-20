En fazla kaybettiren yatırım fonları

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,41 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082531 -1,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,483503 -1,41 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115755 -1,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059400 -1,33 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,126749 -1,21 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,872942 -1,18 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034447 -1,12 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,595444 -1,10 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067785 -1,05 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,056187 -1,00

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)