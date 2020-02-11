En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,21 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,94 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,91 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170691 -3,21 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,062853 -2,94 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030286 -2,91 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,480656 -2,86 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,635874 -2,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034763 -2,70 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903129 -2,68 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129646 -2,68 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,079260 -2,65 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,534066 -2,41

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)