En fazla kaybettiren yatırım fonları

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:06

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014062 -2,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027822 -2,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,272186 -1,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070648 -1,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080223 -1,62 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 40,974544 -1,48 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061819 -1,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121143 -1,43 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044348 -1,24 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,227638 -1,16

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)