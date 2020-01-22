En fazla kaybettiren yatırım fonları

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,118663 -1,75 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029323 -1,71 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025787 -1,48 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015765 -0,35 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082897 -0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,503909 -0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031819 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575042 -0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,809412 -0,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022606 -0,13

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)