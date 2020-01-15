En fazla kaybettiren yatırım fonları

15.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:58

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,38 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,12 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,088490 -0,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026944 -0,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,165746 -0,12 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570129 -0,12 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,803162 -0,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044372 -0,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184281 -0,05 İş Portföy Altın Fonu 0,032584 -0,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041856 -0,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024764 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)