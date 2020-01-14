En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015575
|-1,90
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039962
|-0,47
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082930
|-0,43
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,201912
|-0,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022589
|-0,36
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044915
|-0,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,198440
|-0,24
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027048
|-0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032595
|-0,23
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023280
|-0,23
Kaynak: AA