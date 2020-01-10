En fazla kaybettiren yatırım fonları

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,59 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,144847 -3,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042077 -3,59 TEB Portföy Altın Fonu 0,071375 -3,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,036429 -3,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,536536 -3,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,067024 -3,46 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029071 -3,44 İş Portföy Altın Fonu 0,032741 -3,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024890 -3,36 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082970 -3,28

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)