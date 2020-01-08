En fazla kaybettiren yatırım fonları

08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,77 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,70 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,54 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027876 -0,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,906909 -0,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023282 -0,54 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016984 -0,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071580 -0,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,986930 -0,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043096 -0,32 İş Portföy Altın Fonu 0,033543 -0,32 HSBC Portföy Altın Fonu 2,595771 -0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029751 -0,30

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)