En fazla kaybettiren yatırım fonları

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,31 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,19 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,79 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062814 -3,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,283680 -3,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106859 -2,79 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054189 -2,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,970785 -2,67 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120548 -2,64 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057052 -2,58 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060568 -2,55 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030065 -2,50 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,168910 -2,49

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)