En fazla kaybettiren yatırım fonları

26.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:52

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 0,79 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,77 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Altın Fonu 0,023732 -0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,068270 -0,79 Deniz Port. Altın Fonu 0,035072 -0,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040278 -0,76 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027862 -0,75 Ak Portföy Altın Fonu 0,064397 -0,74 HSBC Portföy Altın Fonu 2,446459 -0,72 Garanti Portföy Altın Fonu 0,079280 -0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,206700 -0,68 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,144446 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA