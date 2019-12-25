En fazla kaybettiren yatırım fonları

25.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:38

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,18 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,06 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022888 -0,45 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045420 -0,18 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081776 -0,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042611 -0,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029340 -0,03 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,301841 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)