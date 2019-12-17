En fazla kaybettiren yatırım fonları

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025243 -0,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219874 -0,22 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018976 -0,19 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,734204 -0,15 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,029351 -0,13 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237167 -0,10 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,970148 -0,09 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,349800 -0,06

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)