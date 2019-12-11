En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,045261 -1,52 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,032028 -1,12 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024048 -1,06 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,216359 -1,04 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029202 -0,95 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118505 -0,91 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087430 -0,82 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060870 -0,82 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,409736 -0,80 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,855694 -0,78

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)