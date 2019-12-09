En fazla kaybettiren yatırım fonları

09.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,07 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063193 -5,85 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,138419 -1,80 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262113 -1,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,264824 -0,84 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074280 -0,83 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,873157 -0,59 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120006 -0,55 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 59,668995 -0,46 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,907341 -0,34

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)