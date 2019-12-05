En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,512355
|-1,38
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037548
|-0,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,421675
|-0,30
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106706
|-0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031258
|-0,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,987997
|-0,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024619
|-0,06
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047513
|-0,02
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,516152
|-0,02
Kaynak: AA