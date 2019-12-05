En fazla kaybettiren yatırım fonları

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,512355 -1,38 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037548 -0,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,421675 -0,30 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106706 -0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031258 -0,20 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,987997 -0,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024619 -0,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047513 -0,02 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,516152 -0,02

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)