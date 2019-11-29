En fazla kaybettiren yatırım fonları

29.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:30

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "TEB Portföy Altın FonuF", yüzde 0,81 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Altın Fonu 0,065137 -0,82 Deniz Port. Altın Fonu 0,033484 -0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038416 -0,81 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026590 -0,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075661 -0,80 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022684 -0,79 HSBC Portföy Altın Fonu 2,339572 -0,78 Ak Portföy Altın Fonu 0,061506 -0,78 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,095707 -0,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036712 -0,75

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)