En fazla kaybettiren yatırım fonları

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,59 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052586 -1,73 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057614 -1,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103886 -1,54 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057359 -1,43 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 58,172499 -1,42 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023251 -1,40 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097318 -1,39 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,944556 -1,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,497913 -1,33 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,111047 -1,32

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)