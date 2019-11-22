En fazla kaybettiren yatırım fonları

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,73 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 0,68 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,443144 -0,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038522 -0,70 TEB Portföy Altın Fonu 0,065328 -0,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022745 -0,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,033584 -0,67 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026672 -0,67 HSBC Portföy Altın Fonu 2,346947 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036786 -0,66 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075888 -0,65 Ak Portföy Altın Fonu 0,061661 -0,65

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)