En fazla kaybettiren yatırım fonları

25.10.2019 14:40

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,67 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Altın Fonu 0,030694 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037557 -0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,066815 -0,56 Deniz Port. Altın Fonu 0,034358 -0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039386 -0,55 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027293 -0,55 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077532 -0,54 Ak Portföy Altın Fonu 0,062868 -0,54 HSBC Portföy Altın Fonu 2,397280 -0,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023273 -0,54

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)