En fazla kaybettiren yatırım fonları

04.10.2019 14:16

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,66 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -1,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -1,66 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -1,53 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -1,45 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -1,16 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,486588 -0,97 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052405 -0,97 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054865 -0,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103193 -0,89 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098682 -0,88

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)