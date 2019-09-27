En fazla kaybettiren yatırım fonları

27.09.2019 14:20

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,493885 -2,41 İş Portföy Altın Fonu 0,030653 -1,67 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025923 -1,39 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037634 -1,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039542 -1,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,067198 -1,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,034517 -1,19 ING Portföy Altın Fonu 0,030384 -1,19 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027450 -1,17 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023351 -1,17

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)