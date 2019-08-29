En fazla kaybettiren yatırım fonları

29.08.2019 14:28

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,31 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -1,46 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073671 -1,31 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034648 -0,98 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036051 -0,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052904 -0,88 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,312768 -0,86 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017492 -0,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292714 -0,78 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -0,78

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)