En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,69 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,68 ile "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208013 -1,96 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103906 -1,69 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100056 -1,68 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052480 -1,65 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,379347 -1,63 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056938 -1,62 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034902 -1,60 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052704 -1,59 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070727 -1,58 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036535 -1,57

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)