En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,32 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,20 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099117 -3,32 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050278 -3,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040185 -2,73 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050882 -2,53 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106446 -2,49 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,604769 -2,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,551644 -2,36 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050114 -2,32 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,466359 -2,30 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051764 -2,30

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)