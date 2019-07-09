En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,81 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,459631 -1,82 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,951769 -1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103648 -1,71 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052486 -1,55 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045468 -1,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642246 -1,50 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108909 -1,45 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,518666 -1,32 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,503185 -1,20 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052789 -1,19

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)