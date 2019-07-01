En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 14,47 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,39 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023951 -14,47 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021395 -2,39 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015257 -2,22 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,242659 -1,01 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,470663 -0,72 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041063 -0,48 Gedik Portföy Karma Fon 0,865313 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027398 -0,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,789638 -0,27 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024036 -0,26

Kaynak: AA

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