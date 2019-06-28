En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 -0,47 İş Portföy Altın Fonu 0,029152 -0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 -0,45 ING Portföy Altın Fonu 0,028931 -0,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,059894 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,032954 -0,45 TEB Portföy Altın Fonu 0,063522 -0,45 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 -0,44 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026086 -0,44

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)