En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,60 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,55 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,48 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,60 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,55 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,48 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,731714
|-0,60
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027566
|-0,55
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|48,680790
|-0,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,866528
|-0,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,140092
|-0,46
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,459227
|-0,45
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047853
|-0,43
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032860
|-0,43
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036887
|-0,42
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,28155
|-0,42
Kaynak: AA
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