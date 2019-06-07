En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,98 ile"Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,069598 -1,36 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,820796 -1,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041979 -0,98 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019086 -0,82 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,962898 -0,82 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083095 -0,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017431 -0,75 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,146384 -0,71 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,458504 -0,64 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098146 -0,56

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)