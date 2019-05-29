En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,287255 -2,32 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,040103 -1,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,302533 -1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063025 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074100 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023122 -0,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042078 -0,63 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035135 -0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,324454 -0,58 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,715021 -0,52

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)