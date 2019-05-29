En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,287255
|-2,32
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,040103
|-1,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,302533
|-1,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063025
|-0,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074100
|-0,66
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023122
|-0,66
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042078
|-0,63
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035135
|-0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,324454
|-0,58
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|581,715021
|-0,52
Kaynak: AA
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