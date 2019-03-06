En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,97 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,036820 -1,15 Garanti Portföy Altın Fonu 0,063360 -0,97 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,247516 -0,85 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049205 -0,76 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,107076 -0,75 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,576809 -0,73 Deniz Port. Altın Fonu 0,028373 -0,65 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037647 -0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,054384 -0,65 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,778601 -0,65

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)