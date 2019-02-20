En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,26 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,25 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" ve yüzde 0,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035714 -0,26 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,421189 -0,25 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,867318 -0,23 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016940 -0,21 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,639585 -0,19 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019066 -0,17 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067574 -0,14 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014117 -0,12 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,568354 -0,11 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642840 -0,11

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)