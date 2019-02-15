En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997970
|-0,84
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,866367
|-0,68
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,642042
|-0,40
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,343061
|-0,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,536002
|-0,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,015822
|-0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449245
|-0,21
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,037000
|-0,20
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|254,450238
|-0,19
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,567405
|-0,18
Kaynak: AA