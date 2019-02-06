En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,03 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,461360 -2,63 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013395 -2,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038771 -1,61 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,186711 -0,89 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,420313 -0,67 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068456 -0,55 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025663 -0,53 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 502,675465 -0,48 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036957 -0,45 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,008781 -0,44



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA