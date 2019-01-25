En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,06 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020534 -1,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030035 -1,08 TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -1,06 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022023 -1,05 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015720 -1,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,945197 -1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,027799 -1,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018767 -1,02 İş Portföy Altın Fonu 0,024577 -1,01 ING Portföy Altın Fonu 0,024478 -1,00

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)