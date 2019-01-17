En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,47 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,47 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,840542
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,151768
|-1,47
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|519,121772
|-1,38
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,734841
|-1,23
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035019
|-1,07
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,987944
|-0,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021247
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032600
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58.152437
|-0,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,954834
|-0,74
Kaynak: AA