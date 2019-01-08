En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,11 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,98 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034437 -1,11 TEB Portföy Altın Fonu 0,054614 -0,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,028447 -0,98 İş Portföy Altın Fonu 0,025145 -0,98 HSBC Portföy Altın Fonu 1,990674 -0,98 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022550 -0,98 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016114 -0,98 Ak Portföy Altın Fonu 0,052298 -0,97 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030737 -0,95 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019202 -0,95

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)