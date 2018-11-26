En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,57 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013170 -6,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021532 -1,70 Finans Portföy Gümüş BYF 16,055258 -1,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,337376 -1,41 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064918 -1,36 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020704 -1,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023623 -1,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028895 -1,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019943 -1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052187 -0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)