En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,42 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,36 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023790 -3,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,931969 -3,42 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066080 -3,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038102 -3,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066131 -3,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 -3,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029957 -3,11 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015299 -2,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 -2,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 -2,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)