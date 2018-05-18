En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025780 -1,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028844 -1,05 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,036470 -0,81 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034614 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066307 -0,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,75 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067565 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020345 -0,74 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018949 -0,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019540 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)