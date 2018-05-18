En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,52 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,32 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022899 -1,81 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020136 -1,52 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,334281 -1,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,102045 -1,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051059 -1,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028319 -1,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 53,228080 -0,93 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,520595 -0,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101622 -0,85 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043949 -0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)