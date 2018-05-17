En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 1,12 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028847 -1,37 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014074 -1,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,400300 -1,12 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 168,818415 -1,04 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101914 -1,01 Finans Portföy Altın BYF 16,690030 -1,00 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169730 -0,93 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179408 -0,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044313 -0,86 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039077 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)