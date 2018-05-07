En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,04 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,30 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030756 -2,04 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030193 -1,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,414902 -1,30 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,975500 -1,26 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,047616 -1,21 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250970 -1,18 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,812817 -1,08 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062936 -1,08 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,416707 -0,98 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185046 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)