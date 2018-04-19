En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,86 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,28 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 390,488579 -1,86 Finans Portföy Altın BYF 15,907698 -1,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 161,034098 -1,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,818696 -0,67 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,218144 -0,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,045950 -0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025853 -0,28 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103411 -0,14 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035717 -0,14 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,015159 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)